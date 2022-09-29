Walmart запустила собственные метавселенные в Roblox

Крупнейшая в мире сеть оптово-розничной торговли Walmart запустила два пространства в онлайн-игре Roblox. Walmart Land и Universe of Play предлагают уникальный интерактивный контент и развлечения.

В Walmart Land доступен виртуальный магазин с мерчом для аватара, колесо обозрения, токены и значки, которые можно заработать в играх и соревнованиях.

В Universe of Play можно взаимодействовать с популярными сериями игрушек, зарабатывать монеты, проходить «эпичные челленджи» и получать секретные коды.

Запуск в Roblox станет тестовым для компании. Walmart рассматривает запуски и за пределами этой метавселенной.

Источник: incrussia.ru