Выступление Ninety One, дом Damelya Sw и интервью с Амре: что нового смотреть на YouTube

Собрали подборку новых выпусков самых интересных YouTube-шоу и интервью Центральной Азии и не только.







Ирина Кайратовна & Ninety one | Как прошел Kostanay Music Fest





В начале сентября в Костанае прошел большой фестиваль Kostanay Music Fest, который организовала компания Brave Talents. Смотрите, как это было.





По домам 6: как живут звезды Instagram

Бейбит Алибеков опубликовал новый выпуск программы «По домам». На этот раз он пришел в гости к Damelya Sw, у которой в 22 года более миллиона подписчиков в Tik-Tok и миллионы просмотров на видео.





Общуха с Каришей Сыздыковой о работе в Big Four, эмоциональном выгорали, воспитании детей и зависти





Карина Сыздыкова обсудила с ведущими рекламу в блоге, рассказала, куда хочет отдать своих детей и о том, где денег больше — в найме или блогинге.





АМРЕ. ЕРНАР. БЕРКУТ: Там, где музыка, там много соблазнов!





Новое интервью Динары Сатжан с известным молодым музыкантом Амре, который победил на «Славянском базаре» в Витебске и был финалистом проекта «Голос» в России.





Бажа — Қызық Live | Бажалар, Кастинг және жаңа сериал мен жобалар





В студии Қызық Live актеры сериала «Бажа». Они рассказали про интересные случаи со съемочной площадки и ответили на вопросы ведущих.





Мафия тасмасынын бет ачары | ЭТНОVLOG





Создатели фильма «Мафия» выпустили влог со съемочной площадки.





Интервью с группой «Элес» | Нурлан Мамбетов





Адилет Ногойбаев выпустил новое интервью. На этот раз гостями его выпуска стали участники объединения «Элес» — одной из успешных групп Кыргызстана.







Эрлан Андашев — Кызыма / Жаны клип 2022





Известный кыргызский певец и композитор Эрлан Андашев выпустил клип к песне «Кызыма».





Astana Open 2022 — почему столько ТОПов, будет ли так и в будущем, история турнира и сколько стоит





В этом выпуске канал «Мяч Поинт» рассказывает обо всем, что нужно знать о Astana Open 2022. Кто из обещанных лидеров не доехал, сколько заработает чемпион и где все это смотреть





«Комната 209» | 3 Серия





Студия kak budto выпустила новую серию «Комнаты 209» — сериала о приключениях студентов в общежитии.





Нұржан Керменбаев. «Жаңа түнгі студияда» Нұрлан Қоянбаевпен | Jibek Joly





В студию Jibek Joly пришел Нурлан Коянбаев — казахстанский продюсер, телеведущий и актер.





Денис Дорохов x Гурам Амарян: Казахский юмор, Alem Fest , обращение к хейтерам! | Esquire Podcast





Денис Дорохов и Гурам Амарян поделились своими впечатлениями о Казахстане и выступлениях перед казахстанской публикой на фестивале Alem Fest.





Живу с чабаном на джайлоо! Кыргызстан!





Лариса Булина выпустила новый влог на своем канале. Показала рутину и прелести жизни в горной местности Кыргызстана.





Узбекистан и горы еды. Ташкент — столица плова. Вот это цены!





Виталик и Лиза прилетели в Узбекистан на две недели. Ташкент удивил гостей чистотой и вкусной едой.