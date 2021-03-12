Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vystavka-hudozhnika-adilya-aubekerova-proydet-v-dubae
Выставка художника Адиля Аубекерова пройдет в Дубае
40
/
/

Сегодня в 11:44

Выставка художника Адиля Аубекерова пройдет в Дубае

С 17 марта по 17 апреля в Дубае пройдет выставка Адиля Аубекерова «Линия как Вселенная: между прошлым и будущим».

Выразительные работы Адиля Аубекерова завораживают зрителей разнообразием деталей и сложными образами, источником которых является интерес художника к визуальной культуре казахских кочевников, биологии и анимализму. Произведения Аубекерова являются эпическим графическим отражением разнообразия культурного кода Среднеазиатского региона.

В контексте этой выставки художник совершает воображаемое путешествие во времени, как бы наблюдая за рождением нескольких стран и культур, сменой цивилизации, искусства и стилей, от наскальных рисунков до современных граффити.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #нашивмире #дубай #выставка #художник
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Гете-Институт Казахстан приглашает на концерт джазовой музыки в Астане 4 апреля
759
Новости на 30 августа: бесплатные онлайн-курсы от ВШЭ и доставка посылок от «Яндекс.Т...
786
Единый call-center для молодежи заработал в Астане
849