Выставка художника Адиля Аубекерова пройдет в Дубае

С 17 марта по 17 апреля в Дубае пройдет выставка Адиля Аубекерова «Линия как Вселенная: между прошлым и будущим».

Выразительные работы Адиля Аубекерова завораживают зрителей разнообразием деталей и сложными образами, источником которых является интерес художника к визуальной культуре казахских кочевников, биологии и анимализму. Произведения Аубекерова являются эпическим графическим отражением разнообразия культурного кода Среднеазиатского региона.

В контексте этой выставки художник совершает воображаемое путешествие во времени, как бы наблюдая за рождением нескольких стран и культур, сменой цивилизации, искусства и стилей, от наскальных рисунков до современных граффити.