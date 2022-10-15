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Вышел второй трейлер «Энолы Холмс-2»
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13.10.2022

Вышел второй трейлер «Энолы Холмс-2»

Netflix показал новый трейлер продолжения «Энолы Холмс». Релиз фильма состоится на стрим-сервисе 4 ноября.

В грядущем фильме юная Энола открывает свое детективное агентство, и ей сразу же поручают найти пропавшую сестру молодой женщины.



Параллельно с этим известный брат Энолы Шерлок ведет свое собственное запутанное и напряженное дело, во время которого выясняется, что оно связано с пропажей девушки.

Энолу Холмс вновь сыграет Милли Бобби Браун, Шерлока Холмса — Генри Кэвилл, их мать — Хелена Бонэм-Картер. В качестве режиссера вернулся Гарри Брэдбир, а сценариста — Джек Торн.

Источник: daily.afisha.ru

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