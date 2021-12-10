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Вышел трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»
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Сегодня в 10:24

Вышел трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис». Премьера шоу состоится 11 января 2022 года.

Супермена сыграл Тайлер Хехлин, Лоис Лейн — Битси Таллок, Натали Айронс — Тайлер Бак, Джона Генри Айронса — Воле Паркс, Митча Андерсона — Иэн Боэн, Люси Лейн — Дженна Деван-Татум и многие другие актеры из первого сезона. Помимо этого, в сериале появится новая ученица средней школы Смолвиля, которую сыграет Джулиет Амара.

Шоураннером проекта выступил Тодд Хелбинг, сценарист «Флэша» и «Тайн Смолвиля».

Источник: daily.afisha.ru

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