Вышел трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис». Премьера шоу состоится 11 января 2022 года.
Супермена сыграл Тайлер Хехлин, Лоис Лейн — Битси Таллок, Натали Айронс — Тайлер Бак, Джона Генри Айронса — Воле Паркс, Митча Андерсона — Иэн Боэн, Люси Лейн — Дженна Деван-Татум и многие другие актеры из первого сезона. Помимо этого, в сериале появится новая ученица средней школы Смолвиля, которую сыграет Джулиет Амара.
Шоураннером проекта выступил Тодд Хелбинг, сценарист «Флэша» и «Тайн Смолвиля».
Источник: daily.afisha.ru