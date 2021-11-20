Вышел трейлер второго сезона «Эмили в Париже»

На YouTube-канале Netflix вышел официальный трейлер продолжения комедийной драмы «Эмили в Париже».

Судя по ролику, во втором сезоне шоу у Эмили появляется новый возлюбленный, а жизнь в очередной раз превращается то в хаос, то в драму. Главная героиня научится говорить о своих чувствах и спокойно решать проблемы.

Второй сезон «Эмили в Париже» стартует на стриминговой платформе Netflix 22 декабря.

Эмили в проекте сыграла Лили Коллинз, известная по ролям в картинах «Невидимая сторона», «С любовью, Рози» и «Отверженные». Также в фильме снялись Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза и другие.

Источник: daily.afisha.ru