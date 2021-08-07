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Вышел трейлер вестерна «Мужские слезы» с Клинтом Иствудом
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Вышел трейлер вестерна «Мужские слезы» с Клинтом Иствудом
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер нового фильма 91-летнего Клинта Иствуда «Мужские слезы».
Действие фильма происходит в конце 1970-х годов. Главную роль в нем сыграл сам режиссер. Компанию ему составили Эдуардо Минетт, Наталья Травен и Дуайт Йокам.
Премьера картины пройдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 17 сентября.
Источник: daily.afisha.ru
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