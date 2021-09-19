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Вышел трейлер третьего сезона сериала «Наследники»
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Сегодня в 11:10

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Наследники»

Телеканал HBO выпустил трейлер третьего сериала «Наследники» от сценариста «Черного зеркала» и «Вице-президента» Джесси Армстронга.

Сюжет сериала строится вокруг вымышленной семьи Рой, владеющей глобальной медиаимперией Waystar Royco. Наследники понимают, что время патриарха семьи, Логана Роя, подходит к концу, а значит, каждый из них может побороться за право встать во главе компании.

В продолжении «Наследников» к главным ролям вернулись Брайан Кокс, Сара Снук, Джереми Стронг, Киран Калкин. Среди новичков — Санаа Латан в роли Лизы Артур, юриста из Нью-Йорка с хорошими связями, и Линда Эмонд в качестве старшего помощника из Белого дома.

В третий сезон шоу войдет девять эпизодов — на один меньше, чем обычно. Первый эпизод выпустят уже 17 октября.

Источник: daily.afisha.ru

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