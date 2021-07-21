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Вышел трейлер третьего сезона «Полового воспитания»
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Сегодня в 10:23

Вышел трейлер третьего сезона «Полового воспитания»

Netflix выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона «Полового воспитания». Он снят в формате проморолика средней школы вымышленного городка Мурдейла.



Создатели сериала обещают много перемен в грядущем сезоне. Например, вместо бывшего директора мистера Гроффа за порядком в школе будет следить мисс Хэддон.

Роль мисс Хэддон исполнит Джемайма Кирк, снимавшаяся в сериалах «Маньяк», «Девочки» и «Коп с топором». Также актерский состав дополнят Джейсон Айзекс, который сыграет Питера Гроффа — более успешного и совсем не скромного старшего брата мистера Гроффа.

Третий сезон «Полового воспитания» выйдет на Netflix 17 сентября. В нем будет 8 эпизодов.

Источник: daily.afisha.ru

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