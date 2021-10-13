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Вышел трейлер третьего сезона «Нарко: Мексика»
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Сегодня в 10:39

Вышел трейлер третьего сезона «Нарко: Мексика»

Netflix опубликовал первый трейлер третьего сезона сериала «Нарко: Мексика». Шоу выйдет на стрим-сервисе уже 5 ноября.

В ролике показали, как арест наркобарона Феликса Гальярдо повлиял на появление других картелей в Тихуане. Теперь совершенно новые и уже известные группы будут пытаться бороться за власть на рынке наркоторговли.

В сериал вновь вернутся актеры Скут МакНэйри, Хосе Мария Яспик, Альфонсо Досаль, Майра Эрмосильо, Мэтт Летчер, Мануэль Масальва, Горка Ласаоса и Алехандро Эдда. К ним присоединятся новички Луис Херардо Мендес в роли полицейского, Альберто Герра в качестве наркоторговца Исмаэля Замбады Гарсия, а Луйса Мария Рубино сыграет журналистку-идеалистку Андреа Нуньес.

В качестве шоураннера и сценариста вновь выступил Карло Бернард, а в режиссерское кресло вернулись Андрес Байс и Амат Эскаланте.

Источник: daily.afisha.ru

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