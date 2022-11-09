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Вышел трейлер сиквела «Достать ножи»
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Сегодня в 10:38

Вышел трейлер сиквела «Достать ножи»

Netflix выпустил полноценный трейлер продолжения детектива «Достать ножи». Фильм с подзаголовком «Стеклянная луковица» выйдет на стрим-сервисе 23 декабря.



Действие ленты развернется в Греции. По сюжету в гостях у миллиардера и владельца IT-компании Майлза Брона находят убитого. На греческий островок, куда бизнесмен пригласил друзей, прибывает детектив Блан.

В «Достать ножи: Стеклянная луковица» к роли всемирно известного частного детектива Бенуа Блана вернулся Дэниел Крейг. К нему присоединились Эдвард Нортон, Итан Хоук, Дейв Баутиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл. и Кейт Хадсон. Продолжение снял автор первого фильма Райан Джонсон.

Источник: daily.afisha.ru

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