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Вышел трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти»
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Сегодня в 10:52

Вышел трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти». Шестой сезон мультсериала стартовал 4 сентября, но после шести серий проект ушел на перерыв. Теперь стало известно, что «Рик и Морти» продолжит выходить с 20 ноября.



В ролике показали грядущие приключения Рика и Морти, а также возвращение Сьюзан Сарандон в роли доктора Вонга.

Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.

Источник: daily.afisha.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.