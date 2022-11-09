Вышел трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти». Шестой сезон мультсериала стартовал 4 сентября, но после шести серий проект ушел на перерыв. Теперь стало известно, что «Рик и Морти» продолжит выходить с 20 ноября.

В ролике показали грядущие приключения Рика и Морти, а также возвращение Сьюзан Сарандон в роли доктора Вонга.

Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.

Источник: daily.afisha.ru