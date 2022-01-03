Вышел трейлер последнего сезона «Острых козырьков»

BBC опубликовала первый трейлер шестого сезона «Острых козырьков». Точную дату выхода последней части сериала не назвали, но предполагается, что премьера состоится в начале года.
К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и Стивен Грэм.
Полноценно история закончится полнометражным фильмом, который заменит седьмой сезон «Острых козырьков».
Финал сериала снял режиссер Энтони Берн. Ник Годинг выступил продюсером наряду с Мандабах, Дэвидом Мейсоном, Джейми Глейзбруком и Киллианом Мерфи.
Источник: daily.afisha.ru