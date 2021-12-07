Вышел трейлер новогоднего эпизода «Доктора Кто»

Телеканал BBC представил трейлер новогоднего эпизода шоу «Доктор Кто». Спешл выйдет в рамках 13-го сезона сериала с Джоди Уиттакер в главной роли. Праздничная серия расскажет историю о временной петле в духе популярной комедии «День сурка». Премьера состоится 1 января 2022 года.

Третий сезон станет последним для Джоди Уиттакер. Заключительный специальный эпизод с ее участием выйдет на экраны осенью 2022 года. Тогда же зрители узнают имя актера или актрисы, которая сыграет главную роль в новом сезоне «Доктора Кто».

Источник: srsly.ru