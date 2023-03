Вышел трейлер ленты Мартина Скорсезе о фронтмене New York Dolls Дэвиде Йохансене

Телесеть Showtime показала трейлер документальной картины Мартина Скорсезе, посвященной Дэвиду Йохансену, лидеру американской рок-группы New York Dolls, в числе прочих повлиявшей на становление панк-музыки.

Лента получила название Personality Crisis: One Night Only — по одной из главных песен коллектива. В кадре — архивные записи выступлений New York Dolls и отрывки видео с концерта Йохансена в нью-йоркском джазовом клубе в 2020-м.

На счету New York Dolls пять студийных альбомов, ключевыми из которых принято считать первые два: повторяющий название группы и Too Much Too Soon, вышедший годом позднее. В 1975 коллектив распался и вернулся к работе лишь в середине 2000 годов.

Источник: daily.afisha.ru