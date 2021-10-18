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Вышел трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли
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Сегодня в 10:15

Вышел трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли

На мероприятии DC FanDome 2021 показали тизер «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли.

Картина снята по мотивам комикса Flashpoint. Физик-ядерщик Барри Аллен решил провести эксперимент, но что-то пошло не по плану и он отравился ядохимикатами. Вещество не убило его, наоборот, подарило ученому поразительную способность — развивать очень быструю скорость.

Основным автором сценария выступила Кристина Ходсон, помогали ей Гарднер Фокс, Гарри Ламперт. Режиссером стал Энди Мускетти.

Миллер — не единственный звездный актер в составе. В фильме также снялись Бен Аффлек, Майкл Китон, Марибель Верду и Рон Ливингстон.

Источник: daily.afisha.ru

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#трейлер #dc #флэш #эзрамиллер #flashpoint
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