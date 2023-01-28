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Вышел трейлер фильма «Шазам! Гнев богов»
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Сегодня в 10:15

Вышел трейлер фильма «Шазам! Гнев богов»

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures появился новый трейлер фильма «Шазам! Ярость богов». Лента выйдет на экраны кинотеатров 17 марта и расскажет о продолжении приключений супергероя из фильма 2019 года.



В сиквеле подростку Билли Бэтсону, который превращается в супергероя Шазама, предстоит столкнуться с могущественными дочерьми Атласа.

Дэвид Ф. Сандберг вновь выступит постановщиком, а Питер Сафран станет продюсером. Сценарий сиквела подготовили Генри Гайден и Крис Морган.

Источник: daily.afisha.ru

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