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Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
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Сегодня в 10:54

Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Киностудия Sony Pictures выпустила трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники».

Начинается ролик в жанре триллера — темные тона, мерцающий свет и непонятные существа на заднем сиденье автомобиля. Но потом создатели вспоминают, что это все-таки комедия, и появляются шутки.

Двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями. Их дедушка сражался с армией призраков и оставил им загадочное наследство.

В главных ролях Билл Мюррей, Финн Вольфхард, Маккенна Грейс, Пол Радд и Энни Поттс. Поставил картину Джейсон Райтман — режиссер «Офиса» и «Дня труда».

«Охотники за привидениями: Наследники» — это продолжение культовой франшизы продюсера Айвана Райтмана. Фильм выйдет в широкий прокат 18 ноября.

Источник: daily.afisha.ru

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