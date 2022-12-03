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Вышел трейлер фильма «Индиана Джонс и циферблат судьбы» с Харрисоном Фордом
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Сегодня в 09:43

Вышел трейлер фильма «Индиана Джонс и циферблат судьбы» с Харрисоном Фордом

На YouTube-канале Lucasfilms появился трейлер пятого фильма из франшизы «Индиана Джонс». Лента «Индиана Джонс и циферблат судьбы» выйдет в прокат 30 июня 2023 года.



К своей культовой роли в картине вернется Харрисон Форд. Актер, как показывает ролик, предстанет в образе постаревшего и отошедшего от дел искателя приключений, которому неожиданно придется вернуться в строй.

В фильме также снимутся Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Мадс Миккельсен и другие.

Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд, снявший ранее «Логана». Постановкой предыдущих четырех частей франшизы выступал Стивен Спилберг. В этот раз Спилберг стал исполнительным продюсером наряду с Джорджем Лукасом.

Источник: daily.afisha.ru

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