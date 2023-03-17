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Вышел трейлер фильма BlackBerry о взлете и падении первого в мире смартфона
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Новости

Сегодня в 10:04

Вышел трейлер фильма BlackBerry о взлете и падении первого в мире смартфона

В сети опубликовали первый трейлер фильма BlackBerry, в котором рассказывается история канадской компании по производству мобильных телефонов. Акцент делается на том, как она недооценила влияние «айфонов» на весь рынок.



Мировой релиз картины намечен на 21 мая, но премьера уже прошла на Берлинском кинофестивале. Основой для сюжета послужила книга под названием «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлета и падения BlackBerry».

Главные роли отдали Джею Барушелю и Гленну Хоуэртону. Они сыграли сооснователей компании Research In Motion Майка Лазаридиса и Джима Балсилли.

Источник: tech.onliner.by

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