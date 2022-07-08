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Вышел трейлер фильма «Амстердам». В нем снялись Марго Робби, Аня Тейлор-Джой и Кристиан Бейл
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Сегодня в 10:42

Вышел трейлер фильма «Амстердам». В нем снялись Марго Робби, Аня Тейлор-Джой и Кристиан Бейл

В сети появился трейлер фильма «Амстердам», который поставил Дэвид О.Расселл, известный по драмам «Боец» и «Мой парень — псих».

Картина выйдет на экраны в ноябре 2022 года. Она расскажет о трех друзьях, которые познакомились, судя по трейлеру, во время войны. Два солдата и медсестра пообещали, что всегда будут защищать друг друга.



Роли главных героев ленты исполнили Марго Робби, Кристиан Бейл и Джон Дэвид Вашингтон. Помимо них в актерский состав «Амстердама» вошли Аня Тейлор-Джой, Роберт Де Ниро, Рами Малек, Тейлор Свифт и Крис Рок.

Фильм станет комедийным триллером, оформленным в духе нуара. Авторы называют картину «увлекательной и богато запутанной историей, в которой блестяще переплетаются исторические факты и вымысел».

Источник: daily.afisha.ru

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