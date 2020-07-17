Вышел трейлер фантастического боевика «Проект «Сила»

Netflix представил дебютный трейлер фильма «Проект «Сила» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Джейми Фоксом в главных ролях.





Фантастический боевик расскажет о таинственной таблетке, которая может наделить принявшего ее человека неожиданными сверхспособностями. Однако ее действие длится всего лишь 5 минут, а жизнь на улице превращается в настоящий хаос. За появлением пилюли стоит некая секретная организация, и главные герои решают выследить создателей.

Премьера состоится на стриминговом сервисе 14 августа.

Источник: film.ru