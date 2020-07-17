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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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Вышел трейлер фантастического боевика «Проект «Сила»
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Сегодня в 10:54

Вышел трейлер фантастического боевика «Проект «Сила»

Netflix представил дебютный трейлер фильма «Проект «Сила» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Джейми Фоксом в главных ролях.


Фантастический боевик расскажет о таинственной таблетке, которая может наделить принявшего ее человека неожиданными сверхспособностями. Однако ее действие длится всего лишь 5 минут, а жизнь на улице превращается в настоящий хаос. За появлением пилюли стоит некая секретная организация, и главные герои решают выследить создателей.

Премьера состоится на стриминговом сервисе 14 августа.

Источник: film.ru

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#netflix #фильм
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