Вышел трейлер «Джона Уика-4»

Lionsgate Movies опубликовали трейлер четвертой части боевика «Джон Уик». Он выйдет в кинотеатрах 24 марта и станет самым длинным фильмом франшизы.

События «Джона Уика-4» развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. По сюжету главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол».



В новом фильме к Киану Ривзу присоединятся Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгард, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернется к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

Источник: daily.afisha.ru