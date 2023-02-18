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Вышел трейлер «Джона Уика-4»
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Сегодня в 10:37

Вышел трейлер «Джона Уика-4»

Lionsgate Movies опубликовали трейлер четвертой части боевика «Джон Уик». Он выйдет в кинотеатрах 24 марта и станет самым длинным фильмом франшизы.



События «Джона Уика-4» развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. По сюжету главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол».

В новом фильме к Киану Ривзу присоединятся Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгард, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернется к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

Источник: daily.afisha.ru

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