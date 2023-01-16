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Вышел трейлер документального сериала «Тайны слонов» от Джеймса Кэмерона
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Сегодня в 10:19

Вышел трейлер документального сериала «Тайны слонов» от Джеймса Кэмерона

National Geographic поделился трейлером четырехсерийного документального сериала «Тайны слонов», снятого создателем «Аватара» Джеймсом Кэмероном. Закадровый текст для зрителей прочитала актриса Натали Портман.


«Тайны слонов» покажут жизнь, взаимоотношения и весь спектр эмоций больших млекопитающих, живущих в разных уголках планеты — от Африки до Азии.

Каждый год будет появляться новый фильм из серии «Тайны». Следующими в списке должны стать «Тайны осьминогов».

Источник: daily.afisha.ru

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