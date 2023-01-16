Вышел трейлер документального сериала «Тайны слонов» от Джеймса Кэмерона



«Тайны слонов» покажут жизнь, взаимоотношения и весь спектр эмоций больших млекопитающих, живущих в разных уголках планеты — от Африки до Азии.





Каждый год будет появляться новый фильм из серии «Тайны». Следующими в списке должны стать «Тайны осьминогов».





National Geographic поделился трейлером четырехсерийного документального сериала «Тайны слонов», снятого создателем «Аватара» Джеймсом Кэмероном. Закадровый текст для зрителей прочитала актриса Натали Портман.