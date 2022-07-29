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Вышел трейлер документального фильма о Post Malone Runaway
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Сегодня в 10:17

Вышел трейлер документального фильма о Post Malone Runaway

Принадлежащий Amazon стриминговый сервис Freevee опубликовал трейлер документального фильма об американском рэпере Post Malone.

В ролике — кадры выступлений музыканта в туре по США и Канаде в 2019 году, нарезка сцен с бэкстейджа и отрывки из интервью с Постом.



За производство ленты отвечает принадлежащая Vice студия Pulse, режиссером выступил Хектор Доккрилл, ранее снимавший клипы для Адель, Джорджи Смит, а также грайм-звезд Скепты и Dizzee Rascal. Выход картины намечен на 12 августа.

Источник: daily.afisha.ru

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