Вышел трейлер документального фильма о Post Malone Runaway

Принадлежащий Amazon стриминговый сервис Freevee опубликовал трейлер документального фильма об американском рэпере Post Malone.

В ролике — кадры выступлений музыканта в туре по США и Канаде в 2019 году, нарезка сцен с бэкстейджа и отрывки из интервью с Постом.

За производство ленты отвечает принадлежащая Vice студия Pulse, режиссером выступил Хектор Доккрилл, ранее снимавший клипы для Адель, Джорджи Смит, а также грайм-звезд Скепты и Dizzee Rascal. Выход картины намечен на 12 августа.

Источник: daily.afisha.ru