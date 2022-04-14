Вышел трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил долгожданный трейлер нового сезона фантастического сериала «Очень странные дела».
В четвертом по счету сезоне Одиннадцатая переезжает в Калифорнию вместе с Джойс и ее сыном Уиллом. Параллельно их друзья в Хокинсе сталкиваются с ужасами Обратной стороны, а Хоппер пытается выбраться из тюрьмы на Камчатке.
Авторы сериала Мэтт и Росс Дафферы сравнили предстоящие серии с «Игрой престолов» и добавили, что каждая из них будет превышать часовой хронометраж.
Всего в сезоне запланировано девять серий: первые из них выйдут на Netflix 27 мая, остальные появятся 1 июля.
Источник: film.ru