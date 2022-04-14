Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vyshel-treyler-chetvertogo-sezona-ochen-strannyh-del
Вышел трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
67
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:23

Вышел трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил долгожданный трейлер нового сезона фантастического сериала «Очень странные дела».

В четвертом по счету сезоне Одиннадцатая переезжает в Калифорнию вместе с Джойс и ее сыном Уиллом. Параллельно их друзья в Хокинсе сталкиваются с ужасами Обратной стороны, а Хоппер пытается выбраться из тюрьмы на Камчатке.



Авторы сериала Мэтт и Росс Дафферы сравнили предстоящие серии с «Игрой престолов» и добавили, что каждая из них будет превышать часовой хронометраж.

Всего в сезоне запланировано девять серий: первые из них выйдут на Netflix 27 мая, остальные появятся 1 июля.

Источник: film.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #netflix #чтопосмотреть #трейлер #оченьстранныедела
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Домашние тренировки в прямом эфире от Barys Arena Pool
980
Проект Kid Security привлек 100 000 $ ангельских инвестиций
1055
Adidas выпустила NFT-коллекцию с эксклюзивным доступом к дропам бренда
629
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.