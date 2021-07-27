Вышел трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»

На выставке Comic-Con @ Home 2021 показали первый трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос». Премьера состоится на телеканалах Adult Swim и Crunchyroll осенью этого года.

События сериала развернутся между двумя фильмами по вселенной «Бегущего по лезвию» — в Лос-Анджелесе 2032 года. В центре истории — репликант Эль, сбитая с толку открывшимися в себе новыми способностями. Героиня пытается понять, для чего была создана, почему ее преследуют и какая ей предназначена роль в трансформации мира между корпорациями «Тайрелл» и «Уоллес».

Постановщики «Черного лотоса» Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма обещают показать в 13 сериях разнообразие персонажей, в том числе основателя мегакорпорации и его сына из первого фильма. Продюсированием сериала по «Бегущему по лезвию» занимался Синитиро Ватанабэ.

Источник: daily.afisha.ru