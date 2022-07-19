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Вышел тизер второго сезона «Чаки». В нем раскрылась дата релиза
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Сегодня в 10:12

Вышел тизер второго сезона «Чаки». В нем раскрылась дата релиза

В сети появился тизер второго сезона сериала «Чаки». В нем впервые анонсировали дату премьеры — 5 октября.

В ролике показали людей в хеллоуиновских нарядах и тыкву в форме головы Чаки.



Сюжет второго сезона пока не разглашается. Однако известно, что в нем появится ребенок Чаки и Тиффани — Глен Рей. Его сыграет Лаклан Уотсон из шоу «Леденящие душу приключения Сабрины». Также в продолжении вернутся Джейк, Девон и Лекси.

Продюсером и сценаристом сериала вновь выступил создатель франшизы Дон Манчини.

Источник: daily.afisha.ru

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