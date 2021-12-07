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Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера»
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Сегодня в 09:58

Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера»

HBO Max выпустил тизер спецэпизода «20-я годовщина «Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс». Шоу выйдет на стрим-сервисе 1 января 2022 года.

В ролике показали Марка Уилльямса в Хогвартс-экспрессе, а также Робби Колтрейна и Мэттью Льюиса, которые получили заветные письма из школы чародейства и волшебства.

В спецэпизоде также появятся Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонэм-Картер, Рэйф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Джейсон Айзекс, Бонни Райт, Эванна Линч, Альфред Энок, Иэн Харт, а также режиссер Крис Коламбус, поставивший первые две части франшизы.

Источник: daily.afisha.ru


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