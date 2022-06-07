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Вышел тизер приквела «Голодных игр» от Фрэнсиса Лоренса
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Сегодня в 09:45

Вышел тизер приквела «Голодных игр» от Фрэнсиса Лоренса

В сети появился тизер «Баллады о змеях и певчих птицах» — приквела «Голодных игр».

События фильма происходят во время Десятых Голодных игр — за 60 лет до событий оригинального романа и фильма. Главным героем станет Кориолан Сноу, будущий президент Панема. Его назначат ментором девушки-трибута из Дистрикта 12 Люси Грей Бэрд.



Кориолана сыграет Том Блит, Грей — Рейчел Зеглер. Режиссером выступит Фрэнсис Лоренс, постановщик оригинального сериала.

Премьера «Баллады о змеях и певчих птицах» запланирована в кинотеатрах на 17 ноября 2023 года.

Источник: daily.afisha.ru

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