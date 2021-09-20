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Вышел тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» по мотивам романа Жюля Верна
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Сегодня в 11:02

Вышел тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» по мотивам романа Жюля Верна

В сети появился первый тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней», снятый тремя режиссерами по одноименному роману Жюля Верна. Всего в шоу восемь серий, которые покажут на телеканале «Би-би-си».

Роль англичанина Филеаса Фогга, заключившего известное пари в джентльменском клубе, досталась Дэвиду Теннанту. Актер появлялся в сериалах «Доктор Кто» и «Джессика Джонс».

Компаньона Паспарту сыграл Ибрагим Кома, а вместо инспектора Фикса в сериале будет журналистка Эбигейл «Фикс» Фортескью — ее образ приняла Леони Бенеш.

Сценарий написали Эшли Фароа и Калеб Рэнсон. Поставили экранизацию Стив Бэррон, Брайан Келли и Чарльз Бисон.

Премьера «Вокруг света за 80 дней» состоится 10 октября на Canneseries.

Источник: daily.afisha.ru

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