Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vyshel-tizer-dramy-nulevoy-pacient
Вышел тизер драмы «Нулевой пациент»
51
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:50

Вышел тизер драмы «Нулевой пациент»

В сети появился тизер многосерийной художественной драмы «Нулевой пациент».



Главные роли сыграли Дмитрий Гончаров и Аскар Ильясов. Также в ролях: Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков, Сейдулла Молдаханов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин, Анастасия Болдырева и другие.

Производством занимается продюсерская компания «Среда», режиссерами выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Сценарист проекта — Олег Маловичко. В сериале будет семь эпизодов.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #чтопосмотреть #трейлер #кинопоиск #аскарильясов
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане впервые в мире имплантировали искусственную систему поддержки сердца
1076
Романтическую комедию My love is Aisulu можно посмотреть бесплатно на YouTube
2867
«ВкусВилл» тестирует дарксторы
1390
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.