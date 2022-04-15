Вышел тизер драмы «Нулевой пациент»

В сети появился тизер многосерийной художественной драмы «Нулевой пациент».
Главные роли сыграли Дмитрий Гончаров и Аскар Ильясов. Также в ролях: Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков, Сейдулла Молдаханов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин, Анастасия Болдырева и другие.
Производством занимается продюсерская компания «Среда», режиссерами выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Сценарист проекта — Олег Маловичко. В сериале будет семь эпизодов.
Источник: daily.afisha.ru