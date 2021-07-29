Вышел тизер десятого сезона «Американской истории ужасов»

В сети появился тизер десятого сезона сериала «Американская история ужасов», который выйдет на Hulu 25 августа. Он будет называться «Двойной сеанс» и, кажется, речь в нем пойдет об НЛО и пришельцах.

Ролик показывает пришельцев и других пугающих монстров, живущих в том числе под водой. Судя по трейлеру, в новом сезоне встретятся чудовища земной и водных стихий. Эпизоды шоу будут поделены на две части: «Красный прилив» и «Долина смерти».

В юбилейном сезоне шоу снимутся Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рейб, Анжелика Росс, Финн Уиттрок и Кайя Гербер.

Телеканал FX продлил «Американскую историю ужасов» до 13-го сезона — шоу не закончится минимум до 2023 года.

Источник: daily.afisha.ru