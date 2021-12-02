На YouTube-канале Amazon Prime вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел». Новые серии будут выходить на стриминговом сервисе с 18 февраля в течение четырех недель.

В четвертом сезоне действие переместится в 1960 год. Мириам Мейзел, открывшая в себе талант стендап-комика, сможет в полной мере воспользоваться творческой свободой. Но ее приверженность своему делу создаст разрыв между ней, ее семьей и друзьями.

Съемки четвертого сезона шоу стартовали весной 2021 года в Нью-Йорке. К касту присоединился Джон Уотерс.

Сериал «Удивительная миссис Мейзел» начал выходить в марте 2017 года. Шоу получило двадцать премий «Эмми», три «Золотых глобуса» и шесть наград «Выбор критиков».

Источник: daily.afisha.ru