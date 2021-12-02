Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vyshel-tizer-chetvertogo-sezona-udivitel-noy-missis-meyzel
Вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
116
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:39

Вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

На YouTube-канале Amazon Prime вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел». Новые серии будут выходить на стриминговом сервисе с 18 февраля в течение четырех недель.

В четвертом сезоне действие переместится в 1960 год. Мириам Мейзел, открывшая в себе талант стендап-комика, сможет в полной мере воспользоваться творческой свободой. Но ее приверженность своему делу создаст разрыв между ней, ее семьей и друзьями.

Съемки четвертого сезона шоу стартовали весной 2021 года в Нью-Йорке. К касту присоединился Джон Уотерс.

Сериал «Удивительная миссис Мейзел» начал выходить в марте 2017 года. Шоу получило двадцать премий «Эмми», три «Золотых глобуса» и шесть наград «Выбор критиков».

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#чтопосмотреть #трейлер #новыйсезон #amazonprimevideo #удивительнаямиссисмейзел
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц»
544
Дизайнер создал шрифт, вдохновленный современной украинской музыкой
1440
Основатель Badoo Андрей Андреев запустил аналог Clubhouse в России
999