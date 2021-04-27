Вышел совместный EP Qurt и Truwer

В мини-альбом вошло 4 композиции.

История коллабораций Truwer и нового резидента Musica36 берет начало с макси-сингла «Оса» — на нем появился их фит «Дичка». В декабре у Truwer вышел дебютный альбом «КАЗ.ПРАВДЫ», где qurt оказался в списке гостей вместе со Скриптонитом, НЕДРЫ, ATL и 104.

После недавней совместной работы с Kali qurt выпускает мини-альбом с Truwer. Всего в релиз вошло 4 трека, работая над которыми артисты сделали упор на единый концепт. HYBRID получился спонтанным и сатиричным альбомом с элементами фристайла и нового хип-хопа.

Источник: karmapolitan.ru