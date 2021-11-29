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Вышел ранее не изданный альбом Дэвида Боуи Toy 2001 года
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Сегодня в 09:59

Вышел ранее не изданный альбом Дэвида Боуи Toy 2001 года

Альбом Дэвида Боуи Toy, записанный еще в 2001 году и некоторое время считавшийся потерянным, официально вышел на стриминговых сервисах.

Ранее не изданная пластинка вошла в бокс-сет Brilliant Adventure (1992–2001). Помимо нее, туда попали переиздания альбомов Боуи Black Tie White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, Earthling и Hours, а также запись концерта для радио BBC в Лондоне.


Релиз Toy был запланирован еще в 2001 году. Боуи хотел переосмыслить на нем некоторые свои ранние песни в составе полноценной группы. Выход пластинки отложили из-за разногласий музыканта с лейблом Virgin. А позже, подписав контракт с лейблом Columbia, Боуи полностью отказался от него.

Некоторые треки, написанные для невыпущенного альбома, попали затем на пластинку Heathen 2002 года. А в 2011-м Toy неофициально выложили в сети, но его происхождение не подтвердили.

Источник: daily.afisha.ru

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#музыка #рок #релиз #новыйальбом #дэвидбоуи
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