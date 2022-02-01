Вышел первый трейлер сериала по серии игр Halo

В сети появился первый трейлер сериала Halo, поставленного по мотивам одноименной видеоигры. Премьера шоу состоится 24 марта на Paramount+.

В ролике показали Пабло Шрайбера в роли Мастера Чифа и Джен Тейлор в качестве искусственного интеллекта по имени Кортана.

Телевизионная адаптация будет проходить в своей собственной временной шкале.

Среди продюсеров проекта фигурируют Стивен Спилберг, Дэррил Франк, Джастин Фалвей, а также Отто Батхерст, Тоби Лесли, Кайл Киллен, Скотт Пеннингтон, Стивен Кейн, Кики Волфкилл, Фрэнк О’Коннор и Бонни Росс. Киллен и Кейн выступают также шоураннерами.

Помимо Шрайбера и Тейлор, в сериале снялись Шабана Азми, Наташа Кулзач, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мерфи, Дэнни Сапани, Боким Вудбайн и другие.

Источник: daily.afisha.ru