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Вышел первый трейлер сериала по серии игр Halo
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Сегодня в 11:15

Вышел первый трейлер сериала по серии игр Halo

В сети появился первый трейлер сериала Halo, поставленного по мотивам одноименной видеоигры. Премьера шоу состоится 24 марта на Paramount+.

В ролике показали Пабло Шрайбера в роли Мастера Чифа и Джен Тейлор в качестве искусственного интеллекта по имени Кортана.



Телевизионная адаптация будет проходить в своей собственной временной шкале.

Среди продюсеров проекта фигурируют Стивен Спилберг, Дэррил Франк, Джастин Фалвей, а также Отто Батхерст, Тоби Лесли, Кайл Киллен, Скотт Пеннингтон, Стивен Кейн, Кики Волфкилл, Фрэнк О’Коннор и Бонни Росс. Киллен и Кейн выступают также шоураннерами.

Помимо Шрайбера и Тейлор, в сериале снялись Шабана Азми, Наташа Кулзач, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мерфи, Дэнни Сапани, Боким Вудбайн и другие.

Источник: daily.afisha.ru

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