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Вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий»
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Сегодня в 10:25

Вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий»

В сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий». В главной роли — Джейсон Стэтем.

В центре сюжета — загадочный и холодный на вид герой по имени Эйч, внутри которого на самом деле пылает жажда правосудия. В поисках виновных в смерти сына он внедряется в инкассаторскую компанию, после чего начинается запутанная игра, где «у каждого своя роль, но все оказываются под подозрением».

В фильме также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Холт МакКаллани, Эдди Марсан и Лаз Алонсо.

Источник: daily.afisha.ru

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