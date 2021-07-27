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Вышел первый трейлер 13-го сезона «Доктора Кто»
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Сегодня в 10:30

Вышел первый трейлер 13-го сезона «Доктора Кто»

В рамках Comic-Con авторы «Доктора Кто» презентовали дебютный трейлер 13-го сезона сериала.

Всего выпустят восемь серий, каждая из которых будет главой в общем повествовании.



Главная роль по-прежнему за Джоди Уиттакер — это уже третий сезон, где она играет Доктора. В трейлере можно также увидеть Ясмин Кан (Мандип Гилл), Дэна (Джон Бишоп) и Виндера (звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон).

Новый сезон «Доктора Кто» стартует на телеканале BBC до конца 2021 года, но точная дата пока неизвестна.

Источник: daily.afisha.ru

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