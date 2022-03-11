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Вышел первый тизер-трейлер «Оби-Вана Кеноби»
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Сегодня в 10:23

Вышел первый тизер-трейлер «Оби-Вана Кеноби»

В сети появился дебютный тизер-трейлер предстоящего сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором.

В сериале Оби-Ван отправится на планету под названием Дайю, которая ранее не фигурировала в проектах по «Звездным войнам».



В актерский состав шоу также входят Индира Варма, Хейден Кристенсен, Бонни Писс, Кумайл Нанджиани, Руперт Френд, О'Ши Джексон-мл., Бенни Сафди, Симона Кесселль и Сун Кан. Режиссером выступает Дебора Чоу, а за сценарий отвечает Джоби Гарольд.

Действие «Оби-Вана Кеноби» развернется спустя 10 лет после «Мести ситхов». Первый эпизод сериала выйдет на Disney+ 25 мая.

Источник: afisha.ru

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