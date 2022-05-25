Вышел первый полноценный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»

Marvel Studios выпустила первый полноценный трейлер блокбастера «Тор: Любовь и гром». Премьера ленты в мировом прокате состоится 6 июня.

По сюжету Тор хочет отойти от супергеройских дел и скитается по вселенной вместе со Стражами галактики, чтобы обрести себя. Однако тут появляется Горр, известный как Убийца богов. Он одержим расправой с богоподобными созданиями. Тор отправляется в опасное путешествие вместе с Джейн Фостер, Коргом и Валькирией, чтобы остановить злодея.

Режиссером вновь выступил Тайка Вайтити.

Источник: kanobu.ru



