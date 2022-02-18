Вышел первый официальный трейлер комедийного сериала «Наш флаг означает смерть»

В ролике галантный дворянин пытается создать комфортную обстановку на пиратском корабле. Однако скоро выясняется: чтобы заслужить уважение команды, необходимо отказаться от личной библиотеки и застолья при каждом приеме пищи.

Пилотную серию комедии снял новозеландский режиссер Тайка Вайтити, и он же сыграл Бороду. В образе главного героя в сериале появился Рис Дарби. Также в картине снялись комики Лесли Джонс и Фред Армизен и актер Кристиан Нейрн.

«Наш флаг означает смерть» дебютирует на HBO Max 3 марта.

Источник: daily.afisha.ru