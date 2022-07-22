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Вышел официальный трейлер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
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Сегодня в 09:28

Вышел официальный трейлер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

В сети появился первый трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона» — на русском языке.

События ленты разворачиваются за двести лет до сюжета оригинального сериала. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.



Таргариены правят Семью Королевствами и находятся на грани гражданской войны. Король Визерис объявил своей наследницей дочь Рейниру, но после рождения сына все ждут, что она не взойдет на Железный трон.

Шоураннерами сериала стали Сапочник и Кондал, которые работали над «Игрой престолов». Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Источник: daily.afisha.ru

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