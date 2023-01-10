Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vyshel-oficial-nyy-dublirovannyy-treyler-fil-ma-65-s-adamom-drayverom
Вышел официальный дублированный трейлер фильма «65» с Адамом Драйвером
50
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:00

Вышел официальный дублированный трейлер фильма «65» с Адамом Драйвером

Научно-фантастический триллер «65» с Адамом Драйвером, Арианой Гринблатт и Хлоей Коулмэн в главных ролях выходит в кинотеатрах Казахстана с 9 марта 2023 года.

После катастрофы на неизвестной планете пилот Миллс обнаруживает, что на самом деле он застрял на Земле, 65 миллионов лет назад. Теперь, имея только один шанс на спасение, Миллс и единственная оставшаяся в живых — Коа, в борьбе за выживание должны пробраться через неизвестную местность, полную опасных существ.



Жанр: фантастика, боевик

Режиссеры: Скотт Бек и Брайан Вудс

Авторы сценария: Скотт Бек и Брайан Вудс

Продюсеры: Сэм Рэйми, Дебора Либлинг и Зайнаб Азизи

Исполнительные продюсеры: Дуглас С. Меррифилд, Аарон Л. Гилберт, Джейсон Клот

В ролях: Адам Драйвер, Ариана Гринблатт, Хлоя Коулмэн

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #кино #фильм #чтопосмотреть #трейлер
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Мот выступит в ICON Astana
1877
Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
2079
В Астане состоится первый урбанистический форум
1778
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.