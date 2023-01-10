Вышел официальный дублированный трейлер фильма «65» с Адамом Драйвером

Научно-фантастический триллер «65» с Адамом Драйвером, Арианой Гринблатт и Хлоей Коулмэн в главных ролях выходит в кинотеатрах Казахстана с 9 марта 2023 года.

После катастрофы на неизвестной планете пилот Миллс обнаруживает, что на самом деле он застрял на Земле, 65 миллионов лет назад. Теперь, имея только один шанс на спасение, Миллс и единственная оставшаяся в живых — Коа, в борьбе за выживание должны пробраться через неизвестную местность, полную опасных существ.

Жанр: фантастика, боевик

Режиссеры: Скотт Бек и Брайан Вудс

Авторы сценария: Скотт Бек и Брайан Вудс

Продюсеры: Сэм Рэйми, Дебора Либлинг и Зайнаб Азизи

Исполнительные продюсеры: Дуглас С. Меррифилд, Аарон Л. Гилберт, Джейсон Клот

В ролях: Адам Драйвер, Ариана Гринблатт, Хлоя Коулмэн