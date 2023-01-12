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Вышел официальный дублированный трейлер «Банши Инишерина»
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Сегодня в 09:55

Вышел официальный дублированный трейлер «Банши Инишерина»

В сети появился официальный дублированный трейлером фильма «Банши Инишерина». Картина появится в кинотеатрах Казахстана с 26 января.

Фильм ирландского режиссера и сценариста Мартина МакДоны рассказывает о двух давних друзьях — Колин Фаррелл и Брендан Глисон, один из которых в одночасье решает прекратить дружбу. Картина стала второй совместной работой Колина Фаррелла и Брендана Глисона в фильмах Мартина МакДоны. Ранее актеры сыграли главные роли в фильме «Залечь на дно в Брюгге» 2008.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Мартин МакДона.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон и Барри Кеоган.



На юбилейной 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», прошедшей в Лос-Анджелесе, фильм «Банши Инишерина» получил награду в номинации «Лучшая комедия/мюзикл», а Колин Фаррелл стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль в комедии».

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