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Вышел новый трейлер южнокорейского хоррора «Мы все мертвы»
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Сегодня в 11:42

Вышел новый трейлер южнокорейского хоррора «Мы все мертвы»

Азиатский отдел Netflix показал трейлер подросткового сериала «Мы все мертвы». Это южнокорейский хоррор от режиссеров Ли Джэ-гю и Ким Нам-су.



По неизвестным причинам обычная школа становится одним из эпицентров зомби-вируса. Ученики оказываются в ловушке, и им нужно придумать, как выбраться из здания — иначе они тоже превратятся в монстров.

Главные роли исполнили Пак Чи-ху, Юн Чхан-ен и Чо И-хен. Также в шоу снялись: Пак Соломон, Ю Ин-су, Ан Сын-гюн, О Хи-джун, Ли Ын-сэм и другие.

Премьера сериала «Мы все мертвы» состоится на стриминговой платформе 28 января.

Источник: daily.afisha.ru

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