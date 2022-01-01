Вышел новый трейлер южнокорейского хоррора «Мы все мертвы»

Азиатский отдел Netflix показал трейлер подросткового сериала «Мы все мертвы». Это южнокорейский хоррор от режиссеров Ли Джэ-гю и Ким Нам-су.





По неизвестным причинам обычная школа становится одним из эпицентров зомби-вируса. Ученики оказываются в ловушке, и им нужно придумать, как выбраться из здания — иначе они тоже превратятся в монстров.



Главные роли исполнили Пак Чи-ху, Юн Чхан-ен и Чо И-хен. Также в шоу снялись: Пак Соломон, Ю Ин-су, Ан Сын-гюн, О Хи-джун, Ли Ын-сэм и другие.

Премьера сериала «Мы все мертвы» состоится на стриминговой платформе 28 января.

Источник: daily.afisha.ru



