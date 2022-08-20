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Вышел новый трейлер сериала «Дом дракона». Приквел «Игры престолов» выйдет на HBO Max 21 августа
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Сегодня в 09:48

Вышел новый трейлер сериала «Дом дракона». Приквел «Игры престолов» выйдет на HBO Max 21 августа

В сети появился новый проморолик сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов», первые серии которого выйдут на стриминговом сервисе HBO Max уже 21 августа.

В ролике Визерис предсказывает грядущую войну. Затем на экране появляются кадры многочисленных сражений с участием рыцарей, драконов, кораблей и брата короля.



Сериал основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами.

Источник: daily.afisha.ru

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