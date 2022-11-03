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Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»
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Сегодня в 10:38

Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

В сети появился новый трейлер грядущего фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». В мировой прокат картина выйдет 16 декабря.

В ролике подчеркивается эпический масштаб предстоящего приключения Джейка Салли, Нейтири и их детей.



Действие фильма «Аватар: Путь воды» происходит более чем через десять лет после событий первой картины.

В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Также в «Аватаре» появятся новые персонажи, чьи роли исполнят Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и С.Дж.Джонс.

Источник: daily.afisha.ru

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