Вышел новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

Киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. Премьера блокбастера запланирована на 3 марта 2022 года.

В ролике показали погоню Бэтмена за Пингвином, послания Загадочника, а также драку между супергероем и Женщиной-кошкой, которая пытается раскрыть его личность.

Картина расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйнов.

В фильме снялись Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие.

Источник: daily.afisha.ru



