Вышел новый трейлер «Аватара» на казахском языке

Джеймс Кэмерон вновь погрузит зрителей в фантастический мир.

Уже в декабре 2022 года в прокат выйдет фильм «Аватар: Путь воды» – продолжение нашумевшей первой ленты, принесшей команде три «Оскара». В Сети появился трейлер новой части на казахском языке.





Кроме того, кинокомпания 20th Century Fox решила напомнить зрителям о событиях первой части и приготовила к прокату отреставрированную и усовершенствованную версию «Аватара», снятого в 2009 году. Фильм выйдет на экраны 22 сентября текущего года.

Источник: elle.com.kz