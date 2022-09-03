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Вышел новый трейлер «Аватара» на казахском языке
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Сегодня в 10:19

Вышел новый трейлер «Аватара» на казахском языке

Джеймс Кэмерон вновь погрузит зрителей в фантастический мир.

Уже в декабре 2022 года в прокат выйдет фильм «Аватар: Путь воды» – продолжение нашумевшей первой ленты, принесшей команде три «Оскара». В Сети появился трейлер новой части на казахском языке.


Кроме того, кинокомпания 20th Century Fox решила напомнить зрителям о событиях первой части и приготовила к прокату отреставрированную и усовершенствованную версию «Аватара», снятого в 2009 году. Фильм выйдет на экраны 22 сентября текущего года.

Источник: elle.com.kz

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